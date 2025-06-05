اياك تفوتها.. القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026

الرياض - كتبت رنا صلاح - نستعرض فيما يلي موعد مباراة منتخب العراق ضد كوريا الجنوبية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة.

القنوات الناقلة للمباراة

قناة BEIN SPORTS 1

قناة الكأس HD6.

تحرص قناة بي إن سبورت القطرية على نقل أحداث المباراة إلى شاشتها وذلك لأنها تعد هي الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11585

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

الجودة عالية (HD)

ترتيب الفريقين

بعد معرفة أهم المعلومات حول موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية نوضح لكم أهم المعلومات حول ترتيب الفرق في المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2026 لقارة آسيا، وجاء الترتيب على النحو التالي: