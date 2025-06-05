اياك تفوتها.. القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026

الرياض - كتبت رنا صلاح - نستعرض فيما يلي موعد مباراة منتخب العراق ضد كوريا الجنوبية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة.
القنوات الناقلة للمباراة
قناة BEIN SPORTS 1
قناة الكأس HD6.
تحرص قناة بي إن سبورت القطرية على نقل أحداث المباراة إلى شاشتها وذلك لأنها تعد هي الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.
- القمر الصناعي نايل سات
- التردد 11585
- الاستقطاب عمودي
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 2/3
- الجودة عالية (HD)
ترتيب الفريقين
بعد معرفة أهم المعلومات حول موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية نوضح لكم أهم المعلومات حول ترتيب الفرق في المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2026 لقارة آسيا، وجاء الترتيب على النحو التالي:
- يحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الأول في صدارة المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قارة آسيا.
- وذلك برصيد 16 نقطة من مجموع المباريات التي خاضها.
- أما المركز الثاني فهو من نصيب منتخب الأردن والذي حصل على 13 نقطة.
- بينما يحتل منتخب العراق المركز الثالث برصيد 12 نقطة.
- ومن المعروف أن المنتخب الأول والثاني هو الذي يتأهل إلى بطولة كأس العالم 2026.
- وعلى هذا الأمر فإن منتخب العراق يحتاج إلى الفوز ولا بديل عنه حتى يتمكن من التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026.
- وبناء على ذلك الأمر فإن المباراة من المتوقع أن تكون حماسية وقوية بين الفريقين.
- ولذلك يتابع الجمهور المباراة بين الفريقين بفارغ الصبر.