نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ليفربول من بيع لويس دياز في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تمسكه الكامل بأحد أبرز لاعبيه، مؤكدًا رفضه للعروض المقدمة من عدة أندية، من بينها النصر السعودي وبرشلونة الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما أفادت به شبكة “ليفربول إيكو”، فقد أكدت إدارة النادي عدم رغبتها في الدخول في أي مفاوضات بشأن اللاعب، مشيرة إلى أنه عنصر أساسي في خطط المدير الفني الجديد آرني سلوت، الذي يعول عليه كثيرًا في مشروعه الفني طويل المدى.

وجاء قرار النادي في ظل الأداء اللافت الذي قدمه اللاعب خلال الموسم المنصرم، حيث سجل عددًا مميزًا من الأهداف وأسهم بفاعلية في الخط الهجومي، على الرغم من تعرض الفريق للعديد من الإصابات والغيابات.

وقد لاقى موقف ليفربول ترحيبًا كبيرًا من جماهيره، التي ترى في اللاعب أحد الركائز الأساسية لمستقبل الفريق. كما أعربت إدارة النادي عن استغرابها من استمرار الشائعات حول رحيله، مؤكدة ثقتها في قدرته على تقديم المزيد خلال الفترة المقبلة والمساهمة في تحقيق أهداف النادي.