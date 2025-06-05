بيراميدز يحذر من أزمة بسبب توقيت نهائي كأس مصر.. مخاطر الإفطار قبل المباراة

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن قلق بالغ إزاء توقيت إقامة مباراة نهائي كأس مصر التي ستجمع بين فريقه ونظيره الزمالك، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

بيراميدز يحذر من أزمة بسبب توقيت نهائي كأس مصر

وفي تصريحات رسمية أدلى بها للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، سلّط المنيري الضوء على الآثار الصحية السلبية المحتملة الناتجة عن توقيت المباراة، خاصةً في ظل تزامنها مع صيام يوم عرفة، حيث من المنتظر أن يحين موعد أذان المغرب قبل دقائق قليلة فقط من بداية فترة الإحماء التي تسبق انطلاق المواجهة الحاسمة.

أوضح الدكتور المنيري أن هذا التوقيت لا يُتيح للاعبين وقتًا كافيًا لتناول وجبة الإفطار بشكل صحي وآمن، إذ أنهم سيكونون مضطرين لتناول الطعام والمشروبات بسرعة خلال فترة الإحماء أو قبلها مباشرة، ما قد يؤدي إلى مشكلات صحية جسيمة نتيجة التغيرات المفاجئة في الجسم بعد ساعات طويلة من الصيام.

وأضاف أن الجسم، بعد صيام يستمر لأكثر من 16 ساعة، يدخل في حالة فسيولوجية دقيقة، حيث يؤدي الإفطار المفاجئ إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر والأنسولين في الدم، ما قد يتبعه انخفاض حاد في نسبة الجلوكوز في المخ والعضلات، الأمر الذي يُعرّض اللاعبين لمخاطر مثل:

الدوار أو فقدان التركيز

هبوط في الدورة الدموية

إجهاد عضلي مفاجئ أو إصابات عضلية

ضعف الأداء البدني والفني خلال المباراة

اختلاف صيام يوم عرفة عن رمضان.. من منظور طبي

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الجهاز الطبي أن الوضع في يوم عرفة يختلف تمامًا عن صيام أيام شهر رمضان من الناحية النفسية والبدنية، مؤكدًا أن الجسم خلال شهر رمضان يكون قد تكيف تدريجيًا على الصيام وممارسة النشاط البدني في توقيتات الإفطار، بينما صيام يوم عرفة يُعد ظرفًا استثنائيًا لا يتكرر كثيرًا، وبالتالي فإن الجسم لا يكون في حالة تأقلم مناسبة، وهو ما يزيد من احتمالية ظهور آثار جانبية غير مرغوبة عند بذل مجهود كبير مباشرة بعد الإفطار.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن تأجيل توقيت انطلاق المباراة النهائية، ليُقام في الساعة الثامنة والنصف بدلًا من الثامنة مساءً، وذلك في خطوة اعتبرها البعض تهدف إلى مراعاة صيام اللاعبين في يوم عرفة، إلا أن الدكتور المنيري يرى أن هذا التأخير غير كافٍ طبيًا لمنح اللاعبين الوقت الكافي لهضم الإفطار واستعادة التوازن الحيوي للجسم.