نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب الجزائر يعود إلى مانشستر سيتي.. تفاصيل نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الجزائرية عن وجود مفاوضات متقدمة من جانب فريق مانشستر سيتي، مع نجم منتخب الجزائر ونادي ولفرهمباتون آيات نوري.

تفاصيل انتقال نجم منتخب الجزائر إلى مانشستر سيتي

يسعى مانشستر سيتي لتدعيم صفوفه بلاعبين ذو جودة عالية، بعد موسم مخيب، خسر فيه كل الألقاب التي كان ينافس عليها محليًا، وقاريًا.

كشف الصحفي الجزائري عثمان طايبي:

سيخضع اللاعب الجزائري آيت نوري غدًا للفحص الطبي مع مانشستر سيتي.

غادر اللاعب معسكر المنتخب الوطني.

ريان آيت نوري لم يكن متواجدًا مع تدريبات المنتخب الجزائري يوم امس.

سيخضع للفحص الطبي والتوقيع مع مانشستر سيتي يوم غد.