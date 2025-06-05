نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يوافق على رحيل نجم مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي قرر السماح للاعبه جاك جريليش بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن خرج من حسابات المدير الفني بيب جوارديولا، وعدم إدراجه في قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وكان جوارديولا قد أشار، عقب مواجهة فولهام في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى وجود تنسيق بين إدارة النادي ووكيل اللاعب من أجل التوصل إلى حل يناسب الطرفين، في ظل التراجع الملحوظ في مشاركة جريليش هذا الموسم، حيث لم يخض سوى سبع مباريات في الدوري.

وبحسب صحيفة “تليجراف” البريطانية، فإن جريليش لن يكون ضمن قائمة مانشستر سيتي التي ستشارك في مونديال الأندية المقرر إقامته في الولايات المتحدة العام المقبل، والذي يضم ضمن مجموعته أندية العين الإماراتي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد المغربي.

ويسعى جريليش للحصول على فرصة أكبر للمشاركة بشكل منتظم، على أمل العودة إلى صفوف المنتخب الإنجليزي تحت قيادة المدير الفني الجديد توماس توخيل، وهو الأمر الذي يبدو صعب التحقيق في ظل وضعه الحالي داخل الفريق.

وفي خطوة تؤكد قرب رحيله، منح مانشستر سيتي الضوء الأخضر للاعب لبدء التفاوض مع الأندية المهتمة بضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.