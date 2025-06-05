نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يصدم برشلونة بشأن صفقة لويس دياز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي ليفربول موقفًا حازمًا تجاه العرض المقدم من نادي برشلونة الإسباني، والذي يسعى للتعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار مساعي النادي الكتالوني لتدعيم خطه الهجومي استعدادًا للموسم الجديد.

برشلونة يقدم عرضًا لضم لويس دياز

ويبلغ دياز من العمر 28 عامًا، وقد انضم إلى صفوف ليفربول في يناير من عام 2022 قادمًا من نادي بورتو البرتغالي، بعقد يمتد حتى صيف عام 2027، دون وجود أي مؤشرات على نية الطرفين تمديده، وفقًا لما أشارت إليه عدة تقارير إعلامية.

وبحسب ما كشفته صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فقد أجرت إدارة برشلونة محادثات خلال الساعات الأخيرة مع نظيرتها في ليفربول بشأن إمكانية التعاقد مع دياز، غير أن رد النادي الإنجليزي جاء قاطعًا ومباشرًا، مؤكدًا أن اللاعب غير مطروح للبيع حاليًا، وأن النادي لا ينوي الدخول في أي مفاوضات تتعلق به في الفترة الراهنة.

ويُعد لويس دياز أحد أبرز العناصر الهجومية الأساسية في تشكيلة ليفربول، حيث ساهم بصورة فعالة في تحقيق الفريق للقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، ويلعب دورًا محوريًا ضمن خطط المدير الفني الهولندي آرني سلوت.

ولم يكن اهتمام برشلونة باللاعب جديدًا، إذ كان دياز قد لفت أنظار نادي مانشستر سيتي خلال صيف 2024، كما يُتابَع عن قرب من قبل عدد من الأندية السعودية، وعلى رأسها نادي النصر. ومع ذلك، فإن ليفربول لا يُبدي أي استعداد للتفريط فيه، إلا في حال تلقى عرضًا ماليًا ضخمًا يتيح له التعاقد مع بديل يوازيه في القيمة الفنية.

وعلى الرغم من غياب أي تقدم يُذكر في ملف تمديد عقده الحالي، لا توجد في الوقت الراهن دلائل على رغبة دياز في مغادرة ملعب أنفيلد. وتُشير المصادر داخل النادي إلى أن إدارة ليفربول ترى أن الاحتفاظ باللاعب حتى نهاية عقده قد يكون هو الخيار الأنسب، ما لم تطرأ تغييرات جوهرية على الوضع الحالي.