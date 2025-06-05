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أحمد جودة - القاهرة - إنضمت فريدة فرج لاعبة نادي التوكيلات الملاحية إلى معسكر منتخب مصر لناشئي السباحة بالزعانف، والذي يستعد لخوض بطولة العالم في اليونان.

فريدة فرج تنضم إلى معسكر منتخب مصر لناشئي السباحة بالزعانف

هذا وتعد اللاعبة إبنة محافظة بورسعيد هي أصغر اللاعبين في المنتخب الوطني.

وكانت إدارة نادي التوكيلات الملاحية قد تلقت خطابًا رسميًا من الإتحاد المصري للغوص والانقاذ يفيد بطلب إنضمام اللاعبة لصفوف المنتخب الوطني للمشاركة في معسكر تدريبي يسبق بطولة العالم التي ستقام خلال الفترة من 17 وحتى 24 يونيو الجاري.

ونجحت اللاعبة في تحقيق نتائج مميزة خلال بطولة المنطقة الشتوية للسباحة بالزعانف 2025 وايضا بطولة كأس مصر، كما حققت 6 أرقام قياسية وكأس أفضل سباحة مما رشح إسمها بقوة لتكون ضمن القائمة الأساسية للمنتخب الوطني المشارك في البطولة.