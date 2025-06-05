نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب بيراميدز يحذر من موعد مباراة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز من خطورة الموعد المحدد لمباراة نهائي كأس مصر والتي تقام في الثامنة والنصف من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.

أوضح المنيري أن أذان المغرب سيكون اليوم قبل دقائق من الساعة الثامنة، حبث يؤذن في منتصف عمليات الإحماء التي يؤديها اللاعبون استعدادا لبدء المباراة النهائية، مشددا على أن الإفطار قبل نصف ساعة فقط من بداية المباراة يؤدي لمضاعفات صحية خطيرة تؤثر بالسلب على صحة اللاعبين.

شدد رئيس الجهاز الطبي على أن الإفطار بعد صيام استمر لأكثر من ١٦ ساعة كاملة، يؤدي إلى ارتفاع سريع في السكر في الدم ونسبة الأنسولين، وهو ما يتسبب في حدوث هبوط سريع في نسبة الكلوجوز في المخ والعضلات، وهو ما يمكن معه التسبب في حدوث إصابات وهبوط مفاجئ في الدورة الدموية، ومضاعفات خطيرة.

المنيري أكد أن الوضع في صيام يوم عرفة مختلف عن صيام شهر رمضان خاصة وأن الجسم في رمضان يتأقلم مع الوضع نفسيا وبدنيا، ولكن يوم عرفة هو يوم عارض لا يكون الجسم متأقلما معه بالصورة المطلوبة.