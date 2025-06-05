نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. يوفنتوس يعلن تفعيل بند شراء كالولو من ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن يوفنتوس عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، تفعيل بند شراء عقد المدافع الفرنسي بيير كالولو، لينتقل اللاعب بشكل نهائي إلى صفوف البيانكونيري قادمًا من إيه سي ميلان.

يوفنتوس يتعاقد بشكل نهائي مع بيير كالولو

وكان قد تعاقد اليوفي الموسم الماضي مع بيير كالولو قادمًا من ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند بأحقية الشراء، مقابل 14 مليون يورو بالإضافة لحوافز لا تزيد عن 3 ملايين يورو.

وذكر البيانكونيري في بيانه الرسمي، أن المدافع الفرنسي وقع عقدًا مع يوفنتوس لمدة 4 مواسم وتحديدًا حتى يونيو 2029.

وانتقل الفرنسي كالولو إلى صفوف إيه سي ميلان عام 2020 قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي، ثم خرج على سبيل الإعارة ليوفنتوس في الصيف الماضي، إلا أن إدارة البيانكونيري قررت تفعيل بند أحقية الشراء، وذلك بعد الأداء اللافت الذي قدمه اللاعب منذ انضمامه للفريق.

وقدم بيير كالولو البالغ من العمر 25 عامًا موسمًا مميزًا مع البيانكونيري خلال الموسم المنصرم، حيث خاض مع الفريق 39 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالهم هدفًا وحيدًا في مباراة يوفنتوس أمام أتالانتا.