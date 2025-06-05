نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتضن ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، مباراة نهائي كأس مصر، وذلك بين فريق الزمالك ونظيره فريق بيراميدز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس مصر، والذي جاء على النحو التالي:

حكم الساحة: محمود بسيوني.

حكم مساعد أول: سامي هلهل.

حكم مساعد ثاني: يوسف البساطي.

حكما رابعا: محمد يوسف.

حكم تقنية الفيديو «Var»: حسام عزب.

حكم مساعد تقنية الفيديو: أحمد توفيق طلب.

حكم «Var support»: وائل فرحان.

مراقب الحكام: إبراهيم نور الدين.

ويطمح فريق الزمالك في حصد ثاني ألقابه خلال الموسم الحالي بعد الفوز بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي، بينما يأمل أصحاب الريداء السماوي فريق بيراميدز في مواصلة الوقوف على منصات التتويج والحفاظ على لقب كأس مصر للعام الثاني على التوالي.