نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس فريق الزمالك أمام نظيره فريق بيراميدز، وذلك في المباراة النهائية لكأس مصر، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة كأس مصر والبطولات المحلية المصرية.

ويسعى فريق بيراميدز في الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، حيث حقق بطولة كأس مصر في النسخة الماضية.

على الجانب الآخر، يمني المدير الفني لفريق الزمالك أيمن الرمادي الحصول على أول ألقابه مع القلعة البيضاء فريق الزمالك.

ومن المقرر أن يتولى القيادة التحكيمية لمباراة نهائي كأس مصر الحكم المصري محمود بسيوني حكما للساحة، ويعاونه على تقنية الفيديو الحكم حسام عزب وأحمد توفيق طلب، والحكم وائل فرحان.

يذكر أن فريق بيراميدز نجح في الحصول على أول ألقابه القارية خلال الفترة الماضية، وذلك بتتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، بعدما تفوق على فريق صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-2، في مجموع المباراتين.