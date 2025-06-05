نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق وجماهير كرة القدم المصرية في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، صوب ستاد القاهرة، حيث مباراة نهائي كأس مصر، بين فريق الزمالك ونظيره فريق بيراميدز.

معلق المباراة والقنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة كأس مصر، وذلك بصوت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف عبر القناة الصوتية الأولى، والمعلق المصري محمد عفيفي عبر القناة الصوتية الثانية.

وتتنظر جماهير الزمالك ختام الفريق لهذا الموسم كما بدأه بلقب قاري أمام فريق الأهلي، النهاية بالتتويج ببطولة محلية أمام فريق بيراميدز.

على الجانب الآخر، يريد فريق بيراميدز الجمع للمرة الأولى بين بطولتين في موسم واحد، حيث توج أصحاب الريداء السماوي منذ أيام قليلة ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

يذكر أن فريق الزمالك نجح في إقصاء نظيره سيراميكا كليوباترا من الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بينما وصل فريق بيراميدز للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة البنك الأهلي.