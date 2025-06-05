نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة الآسيوية مباريات المرحلة التاسعة من الدور الثالث وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم والتي تنطلق اليوم الخميس.

وتشهد تلك المرحلة ثلاث مواجهات عربية خالصة بجانب مباريات حاسمة للتأهل إلى كأس العالم الذي تستضيفه كلا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في العام المقبل.

ويمثل قارة آسيا 8 منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى 9 منتخبات حسب نتائج الملحق العالمي ويشتمل الدور الثالث على 18 منتخب تم تقسيمهم على 3 مجموعات، حيث تضمّ كل مجموعة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري بينما سيكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.

تمتلك شبكة قنوات beIN sports القطرية حقوق بث منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

وخصصت لمباراة البحرين والسعودية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 قناة beIN Sports HD1 كما يتم نقل المباراة عبر قناة الكأس 6.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026:

- استراليا واليابان الساعة 2 وعشر دقائق ظهرا بتوقيت مصر

- إندونيسيا والصين الساعة 5 الا ربع عصرابتوقيت مصر

- البحرين والسعودية الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- عمان والأردن الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

- الإمارات وأوزبكستان الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- العراق وكوريا الجنوبية الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر

- الكويت وفلسطين الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر

- كوريا الشمالية وقيرغيزستان الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر

- قطر وإيران الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر