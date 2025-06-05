نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية عن موعد مباراة إسبانيا وفرنسا وذلك ضمن منافسات الدور نصف نهائي من كأس دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تقام مباراة فرنسا وإسبانيا يوم الخميس 5 يونيو 2025 على ملعب ام اتش بي في شتوتجارت بألمانيا وذلك ضمن منافسات الدور قبل النهائي في دوري الأمم الأوروبية.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناة beIN Sports HD 3 بنقل المباراة وسيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث اللقاء.

يسعى منتخب إسبانيا بطل أوروبا للفوز والوصول إلى المباراة النهائية من أجل مواصلة رحلته نحو الحفاظ على لقب دوري الأمم الأوروبية.

بينما يسعى منتخب الديوك الفرنسية لتعويض جماهيرهم عن الخيبة الأخيرة في يورو 2024 والثأر من الخسارة أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي بهدفين مقابل هدف.

نجح منتخب فرنسا في الفوز على نظيره الكرواتي في الدور ربع النهائي بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف بركلات الترجيح.

في حين تمكن منتخب إسبانيا من الإطاحة بالعملاق الهولندي ضمن منافسات دور الثمانية بالفوز عليه بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف بركلات الجزاء أيضًا.

وسيترقب الفائز من مباراة فرنسا وإسبانيا الفائز من مواجهة البرتغال وألمانيا في المشهد الختامي للبطولة.