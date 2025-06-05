نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 5-6- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة العالمية والمحلية والآسيوية لمتابعة مواعيد مباريات الكرة الأوروبية تحديدا مباريات دوري الأمم الأوروبية بجانب تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس مصر في الموسم الحالي.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباريات دوري الأمم الأوروبية كما تنقل مباريات دوري تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم عبر شبكة القنوات القطرية في حين تبث مباراة نهائي كأس مصر عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات...

* كأس مصر:

- الزمالك وبيراميدز الساعة 8 ونصف مساء بتوقيت مصر

* دوري الأمم الأوروبية:

- إسبانيا وفرنسا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

* تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026:

- استراليا واليابان الساعة 2 وعشر دقائق ظهرا بتوقيت مصر

- إندونيسيا والصين الساعة 5 الا ربع عصرابتوقيت مصر

- البحرين والسعودية الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- عمان والأردن الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

- الإمارات وأوزبكستان الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- العراق وكوريا الجنوبية الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر

- الكويت وفلسطين الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر

- كوريا الشمالية وقيرغيزستان الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر

- قطر وإيران الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر