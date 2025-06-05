نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجنحة الملالي ترفرف في أوروبا.. والزمالك يخرج من السباق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضاءلت فرص الزمالك في التعاقد مع الجزائري فريد الملالي، لاعب فريق أنجيه الفرنسي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تلقي اللاعب عروضًا أوروبية مغرية مؤخرًا، دفعت به للتراجع عن مفاوضاته مع القلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد فتح باب التفاوض مع اللاعب لتدعيم خط الهجوم الذي يعاني من نقص في الفترة الأخيرة، لكن الملالي فضّل البقاء في القارة العجوز، مستغلًا العروض الأوروبية التي انهالت عليه في الساعات القليلة الماضية.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي أن اللاعب طلب الحصول على مليون دولار راتبًا سنويًا، وهو ما اعتبرته لجنة التخطيط بالنادي رقمًا كبيرًا، يصعب الموافقة عليه في ظل الأزمات المالية التي تمر بها القلعة البيضاء.

تجدر الإشارة إلى أن عقد الملالي مع فريقه الفرنسي قد انتهى مؤخرًا، ما أتاح له حرية التفاوض مع الأندية الراغبة في التعاقد معه.