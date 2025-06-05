نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رسميا.. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو.

أرسل نادي الزمالك رد ناري على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد اللاعب أحمد سيد زيزو، ورفض نادي الزمالك القرار وشدد على تحميل الاتحاد مسؤولية لمخالفة لوائح فيفا.

الاعتراض على القرار

وأوضح الزمالك في خطابه أن قرار اتحاد الكرة خاطيء ولا يحق لزيزو الانتقال لأي ناد آخر قبل نهاية الموسم المحلي بإقامة نهائي كأس عاصمة مصر يوم 12 يونيو الجاري.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

"في رد فعل سريع من نادي الزمالك بعد الخطاب الوارد إلى النادي اليوم الأربعاء من الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتضمن رد الاتحاد بشأن تاريخ نهاية عقد اللاعب أحمد مصطفى سيد زيزو".

"حدد نادي الزمالك الرد في عدة نقاط مفصلية وحاسمة حتى لا يُهدر حق النادي، لا سيما وأن اللوائح واضحة، سواء على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك عقد اللاعب مع الزمالك".

استمرار العقد

"وأكد الزمالك في خطابه بأن عقد اللاعب (زيزو) مازال مستمرًا مع النادي، وينتهي بتاريخ 1 يوليو 2025، تاريخ آخر قسط مستحق بعقده مع النادي، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال انتقال اللاعب إلى أي نادٍ آخر قبل نهاية عقده، فضلًا عن تمسك النادي بالموعد الرسمي المُعلن من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA (أعلى جهة رياضية لكرة القدم في العالم) بانتهاء الموسم الرياضي بمصر بتاريخ 30/6/2025، وهو الأمر الذي لا يحق معه للاعب الانتقال إلى أي نادٍ آخر خلال سريان الموسم الرياضي الحالي وسريان عقده مع النادي نهائيًا، حتى إذا تم فتح فترة القيد الاستثنائية لأي نادٍ آخر قبل نهاية عقد اللاعب مع النادي".

"كما أن الزمالك أوضح أيضًا بأن لائحة المسابقات لم تقصر نهاية الموسم الرياضي على المسابقات التي ينظمها الاتحاد فقط، على النحو الوارد في رد الاتحاد – مما يُعد مخالفة للائحة المسابقات – بل جاء بنص اللائحة نصًا بأن الموسم ينتهي بنهاية آخر مباراة تنظمها الرابطة (سواء كانت في كأس الرابطة أو دوري Nile للمحترفين)، ومن ثم فإن ما ورد بخطاب الاتحاد فيما يتعلق بنهاية الموسم بآخر مباراة ينظمها الاتحاد يُشكّل خطأ ومخالفة لصريح نص اللائحة".

تحمل المسؤولية

"وحمل رد الزمالك التأكيد بتحمل اتحاد الكرة كامل المسؤولية لمخالفة لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومخالفة لائحة المسابقات للموسم الحالي وعقد اللاعب، وكذلك تحمل اتحاد الكرة لكامل الأضرار التي تُصيب نادي الزمالك جراء تلك المخالفات، مع تحمّل الاتحاد المسؤولية القانونية عن تلك المغالطات التي شابت الخطاب الوارد للزمالك اليوم".

وسبق أن كشف مصدر من رابطة الأندية: بأن "الموسم المحلي في مصر ينتهي بنهاية مسابقة كأس مصر وليس له علاقة بكأس الرابطة".

وتابع "الموسم المحلي بالنسبة لقيد اللاعبين يكون متعلق بالدوري وكأس مصر فقط كما هو متفق عليه مع الاتحاد الدولي".

واختتم تصريحاته "تعريف نهاية الموسم للرابطة ليس له علاقة بقيد اللاعبين".

وكان الزمالك قد أخطر اتحاد الكرة في خطاب رسمي أن عقد أحمد زيزو مستمر مع النادي حتى 12 يونيو الجاري.

وأوضح الزمالك في خطابه أن ذلك استنادا على نهاية الموسم المحلي بإقامة نهائي كأس عاصمة مصر يوم 12 من الشهر.

وشدد الزمالك على عدم أحقية رحيل اللاعب قبل ذلك اليوم ويحتفظ بحقوقه القانونية حالة عدم التزام اتحاد الكرة بذلك الأمر.

ورد اتحاد الكرة في خطاب رسمي بأحقية اللاعب في الرحيل عن النادي بنهاية الموسم المحلي عقب نهائي كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مساء اليوم الخميس في الثامنة والنصف مساءً مع بيراميدز في نهائي كأس مصر.