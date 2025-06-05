القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد فرنسا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم الخميس الموافق الخامس من شهر يونيو الجاري، مواجهة صعبة وقوية بين منتخبي إسبانيا وفرنسا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويحتضن ملعب "مرسيدس بنز أرينا"، هذا اللقاء الناري بين منتخبي إسبانيا وفرنسا مساء اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بدوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة إسبانيا ضد فرنسا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

سيتم نقل وإذاعة مباراة إسبانيا ضد فرنسا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.