نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للمواجهة المرتقبة بين فرنسا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبو مشاهدة كرة القدم في كل مكان مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي إسبانيا وفرنسا مساء اليوم الخميس 5-6-2025 على ملعب "مرسيدس بنز أرينا" في ذهاب نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

تبدأ أحداث مباراة إسبانيا ضد فرنسا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، ب أو كوبارسي، دين هويسين، مارك كوكورييا.

خط الوسط: بيدري جونزاليس، فابيان رويز، داني أولمو.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، لامين يامال، نيكو ويليامز.

تشكيل فرنسا المتوقع لمواجهة إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: مالو جوستو، إبراهيما كوناتي، لوكاس هيرنانديز، لوكاس ديني.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، مانو كونيه، أدريان رابيو.

خط الهجوم: كولو مواني، كيليان مبابي، مايكل أوليز.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة مباراة إسبانيا ضد فرنسا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.