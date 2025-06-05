نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا اليوم في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم نظيره منتخب فرنسا مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2025 على ملعب "مرسيدس بنز أرينا"، وذلك في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بدوري الأمم الأوروبية.

وكان الماتادور قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز أمام هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 10-9، كما تأهل الديوك إلى نفس الدور بعد الفوز أمام كرواتيا بنتيجة 7-6.

موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق صافرة البداية لمباراة إسبانيا ضد فرنسا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة إسبانيا ضد فرنسا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.