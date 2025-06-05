نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر السيد: الزمالك يدخل نهائي الكأس بشخصيته الكبيرة.. وأتوقع الفوز في 90 دقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الفريق الأبيض يدخل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر وهو يلعب باسم النادي وتاريخه الكبير، مشددًا على أهمية إدراك اللاعبين لقيمة التتويج بالبطولة.

وقال نادر السيد، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة نادي الزمالك: "الزمالك يخوض هذه المباراة بشخصيته واسمه الكبير، ويجب على كل لاعب أن يُدرك جيدًا ما يمثله التتويج بلقب كأس مصر بالنسبة للنادي والجماهير".

وأضاف: "كما عودتنا دائمًا، جماهير الزمالك سيكون لها الدور الأكبر في دعم اللاعبين خلال النهائي، وستكون العامل الحاسم كما حدث في محطات كثيرة من قبل".

وشدد على أن البطولة لا تُحسب لأسماء فردية، وإنما للمجموعة كاملة، قائلًا: "الفوز بالبطولات يُنسب للفريق بأكمله، وليس للاعب بعينه، سواء شارك محمد صبحي أو محمد عواد، أتمنى التوفيق لكليهما".

واختتم نادر السيد تصريحاته بتوقع حاسم لنتيجة اللقاء: "أتوقع أن يُحسم اللقاء لصالح الزمالك في الوقت الأصلي خلال 90 دقيقة، دون الحاجة إلى وقت إضافي أو ركلات ترجيح".