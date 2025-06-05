نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو خارج حسابات الزمالك في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، قرارًا بعدم الدفع بأحمد مصطفى زيزو في مباراة الفريق المنتظرة اليوم أمام بيراميدز بنهائي كأس مصر.

جاء القرار بعد فترة غياب طويلة للاعب عن التدريبات الجماعية وابتعاده عن أجواء المباريات منذ ما يقارب الشهر، في ظل أزمته الأخيرة مع النادي.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن الأحاديث المتداولة عن طلب زيزو المشاركة في اللقاء غير صحيحة، مشددًا على أن الجهاز الفني يضع الجاهزية الفنية والبدنية في المقام الأول عند اختيار اللاعبين.

وفي سياق متصل، تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد خلاله انتهاء عقد زيزو مع نهاية الموسم الرياضي الحالي، الذي يُختتم رسميًا مساء اليوم بعد نهاية مباراة نهائي كأس مصر. وبذلك يصبح زيزو حرًا في تحديد وجهته المقبلة بعد ختام البطولة.

يُذكر أن الاتحاد المصري شدد على أن الموسم الرياضي ينتهي رسميًا بنهاية آخر مباراة رسمية ينظمها الاتحاد، وهو ما ينطبق على مباراة نهائي كأس مصر، ليُحدد بذلك تاريخ انتهاء عقد اللاعب.