إنتر يعلن التعاقد مع سوتشيتش
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم، تعاقده مع اللاعب الكرواتي بيتر سوتشيتش، قادما من نادي دينامو زغرب، وذلك للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من الموسم المقبل.
ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة أو مدة العقد.
ويعد سوتشيتش من أبرز المواهب على مستوى الكرة الكرواتية خلال الموسمين الماضيين وقدم أداء مميزا مع دينامو زغرب، وكذلك مع المنتخب الكرواتي.
ويسعى إنتر ميلان لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين من أجل المنافسة علة الألقاب في الموسم المقبل، بعدما حل ثانيا في ترتيب فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم برصيد 82 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نابولي (بطل الدوري)، كما خسر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بخمسة أهداف دون رد يوم السبت الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنتر يعلن التعاقد مع سوتشيتش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.