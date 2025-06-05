إنتر يعلن التعاقد مع سوتشيتش

إنتر يعلن التعاقد مع سوتشيتشأعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم، تعاقده مع اللاعب الكرواتي بيتر سوتشيتش، قادما من نادي دينامو زغرب، وذلك للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من الموسم المقبل.

ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة أو مدة العقد.

ويعد سوتشيتش من أبرز المواهب على مستوى الكرة الكرواتية خلال الموسمين الماضيين وقدم أداء مميزا مع دينامو زغرب، وكذلك مع المنتخب الكرواتي.

ويسعى إنتر ميلان لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين من أجل المنافسة علة الألقاب في الموسم المقبل، بعدما حل ثانيا في ترتيب فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم برصيد 82 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نابولي (بطل الدوري)، كما خسر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بخمسة أهداف دون رد يوم السبت الماضي.