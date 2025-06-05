نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرة مصرية تقود نهائي كأس مصر للموسم الثاني تواليًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، إسناد إدارة نهائي النسخة رقم 93 من بطولة كأس مصر لطاقم تحكيم مصري بقيادة الدولي محمود بسيوني، الذي يواصل حضوره اللافت بعدما تقلد الشارة الدولية مؤخرًا في العام الماضي.

ويضم الطاقم المصري: سامي هلهل ويوسف البساطي كمساعدين، ومحمد يوسف كحكم رابع، فيما يتولى الثلاثي الدولي حسام عزب وأحمد توفيق طلب ووائل فرحان مسؤولية غرفة الفيديو، ويشرف الدولي السابق إبراهيم نور الدين على تقييم الطاقم.

ويؤكد هذا الاختيار من لجنة الحكام الثقة المتجددة في الصافرة المصرية، التي أثبتت جدارتها على مر السنين في إدارة النهائيات، إذ يُعد هذا النهائي الثاني على التوالي الذي يديره طاقم مصري بعد المباراة السابقة التي جمعت بيراميدز وزد إف سي بقيادة أحمد الغندور.

تاريخيًا، شهدت هذه البطولة التي انطلقت عام 1921 حضورًا مميزًا للحكام المصريين، إذ أداروا 13 نهائيًا منذ مطلع الألفية مقابل 11 نهائيًا فقط أدارها حكام أجانب.

من بينهم البرازيلي أندرسون دارونكو، الذي أدار نهائي النسخة قبل الماضية بين الأهلي والزمالك في العاصمة السعودية الرياض. ومن أشهر الأسماء العالمية أيضًا البولندي سيمون مارشينياك، حكم نهائي كأس العالم 2022، الذي قاد نهائي نسخة 2020 – 2021 التي فاز بها الزمالك.

ويسجل جمال الغندور حضورًا مميزًا كأول حكم مصري يقود النهائي في بداية هذه الألفية بنسخة 1999 – 2000 بين الإسماعيلي والمقاولون العرب. ومن بعده، توالى الحضور المتميز للحكام المصريين أمثال رضا البلتاجي، عصام عبد الفتاح، محمد فاروق، محمد كمال "ريشة"، ناصر عباس، سمير عثمان، جهاد جريشة، محمد الحنفي، وأمين عمر.

هكذا، يبرهن اتحاد الكرة مجددًا على ثقته في الكفاءة المصرية، ويمنح الصافرة المحلية فرصة جديدة لإثبات جدارتها في المباراة الأهم والأكثر جماهيرية في الموسم الكروي.