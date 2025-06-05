نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريقا سيراميكا والإسماعيلي لخوض مباراة الإياب في نصف نهائي كأس عاصمة مصر يوم 8 يونيو، وذلك في نفس يوم لقاء البنك الأهلي وإنبي الذي يقام ضمن نفس الدور.

في مباراة الذهاب، حقق سيراميكا الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد، بينما فاز البنك الأهلي على إنبي بهدفين مقابل هدف.

مشوار سيراميكا نحو نصف النهائي:

نجح سيراميكا في التأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد تغلبه على بتروجت بنتيجة 4-1 في مباراة الذهاب، رغم خسارته في لقاء الإياب بهدف دون رد، ليضمن التأهل بمجموع المباراتين.

كيف وصل الإسماعيلي إلى نصف النهائي؟

تمكن الإسماعيلي من حسم تأهله بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4، بعدما انتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل السلبي دون أهداف.

تاريخ اللقاءات بين الفريقين:

تُعد مباراة اليوم المواجهة الحادية عشر بين سيراميكا والإسماعيلي عبر مختلف البطولات، حيث حقق سيراميكا الفوز في خمس مباريات، بينما فاز الإسماعيلي في ثلاث، وتعادل الفريقان في مناسبتين.

سجل لاعبوا سيراميكا 14 هدفًا في تلك اللقاءات، مقابل 12 هدفًا للاعبي الإسماعيلي، ويُعتبر أحمد ياسر ريان أبرز هدافي المواجهات برصيد 3 أهداف، في حين سجل كل من شيلونجو، وباهر المحمدي، وعبد الرحمن مجدي من لاعبي الإسماعيلي السابقين هدفين لكل منهم.