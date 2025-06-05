نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: نهائي كأس مصر محسوم بنسبة ٦٠٪؜ لبيراميدز.. وجماهير الزمالك لن ترهب لاعبي السماوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق، عن نهائي بطولة كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، وأيضًا مشاركة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية.

وقال هشام حنفي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "معنويا وفنيا كفة بيراميدز الأرجح أمام الزمالك في نهائي كأس مصر".

وأضاف: "بيراميدز مازال لديه أمل في التتويج ببطولة الدوري المصري ويسعى للخروج بثلاثية تاريخية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "الزمالك هدفه الخروج من الموسم ببطولة ووجود الجماهير سيكون في صالح الفارس الأبيض بشكل كبير".

وشدد: "الزمالك يفتقد للتشكيلة المناسبة عكس بيراميدز الذي يمر بحالة جيدة على المستوى الفني وثبات التشكيل، بالإضافة إلى معنوياته المرتفعة بعد التتويج بدوري الأبطال".

وواصل: "بيراميدز خلق حالة جيدة وبدأ يكتسب محبين وداعمين بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا وهذا أمر جيد".

وأكد نجم الأهلي السابق: "المباراة ستكون ٦٠٪؜ لـ بيراميدز و٤٠٪؜ لـ الزمالك، والسماوي أصبح يلعب أمام الجماهير دون خوف وخلق شخصية لنفسه".

واختتم: "الأمور ستكون صعبة على نادي الزمالك في تلك المواجهة، إلا لو حالفه التوفيق، وبيراميدز أفضل فنيًا".

