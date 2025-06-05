نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي كأس مصر.. الزمالك وبيراميدز في مواجهة مرتقبة بعد مشوار قوي في البطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم المصرية مواجهة قوية ومثيرة بين قطبي الكرة المحلية، الزمالك وبيراميدز، في نهائي كأس مصر، بعد رحلة مليئة بالتحديات والانتصارات لكلا الفريقين للوصول إلى هذه المحطة الحاسمة.

مسيرة الزمالك نحو النهائي:

سير الفريق الأبيض بخطى ثابتة في البطولة، متجاوزًا عدة عقبات في طريقه إلى المباراة النهائية:

دور الـ32: انطلق الزمالك بفوز مريح على فريق أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-0، مؤكدًا بداية قوية في المنافسة.

دور الـ16: واجه الأبيض تحديًا أكبر أمام مودرن سبورت، وحسم اللقاء بصعوبة في الوقت الإضافي بنتيجة 2-1.

ربع النهائي: قدم الزمالك مباراة قوية وتفوق على سموحة بنتيجة 4-2، مبرزًا جاهزيته للقتال على اللقب.

نصف النهائي: حقق الأبيض تأهله إلى النهائي بعد تخطي سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في لقاء حسمه الخبرة والتركيز.



طريق بيراميدز إلى النهائي:

من جانبه، قدم بيراميدز أداءً مميزًا وأظهر قوة هجومية واضحة خلال مشواره في البطولة:

دور الـ32: بدأ الفريق السماوي رحلته بفوز بثلاثية نظيفة على المنصورة (3-0)، معبرًا عن طموحه الكبير.

دور الـ16: تابع بيراميدز تألقه بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد (2-0).

ربع النهائي: واجه بيراميدز اختبارًا صعبًا أمام إنبي، لكنه انتصر بهدفين مقابل هدف (2-1).

نصف النهائي: أكد الفريق قوته بحسم مواجهة البنك الأهلي بفوز عريض 4-0، ليصل إلى النهائي بجدارة.



بهذا، يتجدد الصراع بين الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، حيث يسعى كل فريق لإضافة لقب جديد إلى سجله والاحتفال مع جماهيره بهذا الإنجاز الكبير.

