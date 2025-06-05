نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورتشيتش على أعتاب رقم قياسي جديد في كأس مصر مع بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، من تحقيق إنجاز بارز في تاريخ بطولة كأس مصر، إذ إذا ما نجح في قيادة فريقه للفوز على الزمالك في النهائي، سيكون قد توّج باللقب للمرة الثانية في مسيرته، ليصل إلى رصيد مماثل لعدد من أبرز مدربي البطولة.

وكان يورتشيتش قد حقق اللقب مع بيراميدز الموسم الماضي بعد الفوز على فريق زد بهدف نظيف في النهائي، ليضع بذلك اسمه في سجلات البطولة.

ويُذكر أن الرقم القياسي لأكثر المدربين تتويجًا بكأس مصر مرتين، يتشاركه كل من:

البرتغالي مانويل جوزيه الذي فاز باللقب مع الأهلي عامي 2006 و2007،

المصري طارق العشري الذي توج مع حرس الحدود في عامي 2009 و2010،

والبرتغالي فيريرا الذي حقق اللقب مع الزمالك في 2015 وموسم 2021.



وتأهل بيراميدز إلى النهائي بعدما تخطى البنك الأهلي في نصف النهائي، بينما تأهل الزمالك بعد فوزه على سيراميكا.

ويطمح الزمالك إلى التتويج باللقب لإنقاذ موسمه بعد خسارته الدوري وعدم تحقيق لقب الكونفدرالية، حيث كان لقبه الوحيد هذا الموسم هو السوبر الأفريقي الذي حصدوه على حساب الأهلي في سبتمبر الماضي.

من جانبه، يسعى بيراميدز لإضافة لقب جديد إلى خزائنه بعد إنجازه التاريخي بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.