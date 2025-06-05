نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رينيه هيجيتا يشيد بمحمد صلاح ويعبر عن رغبته في تدريب حراس المرمى في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد أسطورة حراسة المرمى الكولومبية، رينيه هيجيتا، بالنجم المصري محمد صلاح، واصفًا إياه بـ "سفير الكرة العربية"، معبّرًا عن إعجابه الكبير بتأثير صلاح في أوروبا ونقل القيم الكروية العربية إلى الملاعب العالمية.

وفي تصريحات خاصة لبرنامج "رقم 10"، أكد هيجيتا أن صلاح يمثل نموذجًا يحتذى به، مشيرًا إلى أن العديد من الأندية الكبرى تتمنى وجود لاعبين بمستواه في صفوفها. كما قارن تأثير صلاح بما حققه منتخب المغرب في مونديال قطر الأخير، معتبرًا صلاح سفيرًا كبيرًا للكرة المصرية والعربية على الساحة الدولية.

وفي تصريح مفاجئ للجماهير المصرية، أبدى هيجيتا ترحيبه الشديد بفكرة العمل في مصر كمدرب لحراس المرمى، حال وصول عروض رسمية له. وقال:

"أنا الآن مع فريق ناسيونال في كولومبيا وسعيد بما أقدمه، لكن إذا أتيحت لي فرصة للعمل في مصر، لن أتردد أبدًا. أحب كرة القدم، وأحب عملي، ومنفتح على تجربة العمل في أي مكان، وستكون فرصة عظيمة بالنسبة لي أن أدرب في مصر."

وعند سؤاله عن أفضل المهاجمين الذين واجههم، اختار هيجيتا كلا من بوتراغينيو لاعب ريال مدريد، والمهاجم الفرنسي إريك كانتونا، لكنه أضاف أن الأسطورة دييجو مارادونا هو الأفضل بينهم جميعًا.

وفيما يخص حراسة المرمى، رأى هيجيتا أن الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان، هو الأفضل في الوقت الحالي، مشيدًا بمهاراته الكبيرة، كما ذكر حراس مرمى آخرين مثل مانويل نوير وإيميليانو مارتينيز دون التقليل من شأن أي منهم، واعتبر الأسطورة الروسي ليف ياشين الأفضل تاريخيًا.

أما عن الحركة الشهيرة "العقرب" التي اشتهر بها، أوضح هيجيتا أن إتقانه لها جاء بعد سنوات طويلة من التدريب، وقال:

"تدربت عليها لمدة 7 سنوات حتى أتمكن من تنفيذها بشكل صحيح، وهذه الحركة مستوحاة من إحدى مناطق بلدي. قمت بها لأول مرة في مباراة ضد إنجلترا، وكانت لحظة تاريخية بالنسبة لي.

الأمر ليس سهلًا، حتى في إنجلترا كان هناك تحذير للأطفال من محاولة تقليدها خوفًا من الإصابات. كنت محظوظًا لأنني تمكنت من إتقانها، وهي حركة فريدة وجاءت وليدة اللحظة."

