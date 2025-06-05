نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رؤوف خليف معلقًا على نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التونسي رؤوف خليف سيكون معلق مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، التي ستقام غدًا الخميس.

وصل بيراميدز إلى النهائي بعد تخطيه البنك الأهلي في نصف النهائي، في حين تمكن الزمالك من التأهل بفوزه على سيراميكا.

الزمالك يطمح لتحقيق لقب يضفي لمسة نجاح على موسمه، خاصة بعد خسارته للدوري وعدم تمكنه من الاحتفاظ بلقب الكونفدرالية، وكان آخر تتويج له هذا الموسم هو الفوز بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي في سبتمبر الماضي.

أما بيراميدز، فيهدف إلى إضافة لقب جديد إلى سجله، بعد تتويجه التاريخي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

وعند مراجعة تاريخ مواجهات الفريقين في كأس مصر، تقابلا ثلاث مرات من قبل:

في نهائي موسم 2018-2019، فاز الزمالك بثلاثة أهداف دون رد وحصد اللقب.

في نصف نهائي موسم 2021-2022، خسر الزمالك بركلات الترجيح (5-4) وخرج من البطولة.

وفي نصف نهائي موسم 2022-2023، تغلب الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح (7-6).



يُذكر أن بيراميدز هو حامل اللقب الحالي بعد فوزه على زد في النهائي الأخير.