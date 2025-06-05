فاروق جعفر: نهائي الكأس بأقدام اللاعبين.. والزمالك يملك التفوق

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أحمد جودة - القاهرة - أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، أن مواجهة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز تمثل محطة حاسمة للفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون في المقام الأول من نصيب اللاعبين، ثم جماهير القلعة البيضاء.

وقال جعفر، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك: "نهائي الكأس هو مباراة اللاعبين أولًا، ثم يأتي دور الجماهير لدعم الفريق حتى اللحظة الأخيرة."

وأضاف: "يجب ألا يفكر لاعبو الزمالك إلا في هدف واحد، وهو رفع لقب كأس مصر، واللعب من أجل الشعار والجمهور".

وتابع جعفر: "الجانب التكتيكي مهم، وتعليمات أيمن الرمادي ستكون أساسية، لكن في النهاية اللاعبين هم من يتواجدون داخل أرض الملعب، وهم من يصنعون الفارق."

وأشار إلى أهمية الجاهزية البدنية في اللقاء، قائلًا: "الزمالك يمتلك أفضلية بدنية واضحة، خاصة في ظل الإجهاد الذي يعاني منه لاعبو بيراميدز نتيجة تلاحم المباريات".

وأوضح نجم الزمالك الأسبق: "الأداء الفردي لدى بيراميدز أفضل من الجماعي، لكن الزمالك يتفوق في السيطرة على الكرة والاستحواذ، وهذه نقطة قوة مهمة إذا استُغلت بشكل صحيح."

وشدد جعفر على ضرورة وجود أكثر من قائد داخل أرض الملعب، قائلًا: "القيادة لا يجب أن تقتصر على لاعب واحد، بل يجب أن يظهر في كل مركز من يقود زملاءه ويمنحهم الثقة."

واختتم تصريحاته قائلًا: "التاريخ والبطولات ترجح كفة الزمالك، وطموحه في التتويج أكبر من طموح بيراميدز. عبدالله السعيد يبقى عنصرًا مؤثرًا في وسط الملعب، لكن الإعداد النفسي للاعبي الزمالك سيكون الفارق. وعلى أيمن الرمادي أن يؤمن بأن الزمالك فريق بطل، ويقود الفريق بروح الفانلة البيضاء"