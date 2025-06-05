نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكافآت تحفيزية للاعبي قبل نهائي كأس مصر ضد بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مسئولو نادي الزمالك تخصيص مكافآت مالية للاعبي الفريق الأول تحفيزًا لهم على الفوز بلقب كأس مصر، في المباراة النهائية المقرر إقامتها اليوم الخميس أمام بيراميدز.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، في نهائي كأس مصر.

وجاء هذا القرار بعدما فشل الفريق في حصد أي ألقاب خلال الموسم الحالي، حيث خسر الدوري، وودع بطولتي كأس مصر وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان بيراميدز قد تأهل إلى النهائي بعد تجاوز البنك الأهلي في نصف النهائي، في حين نجح الزمالك في التأهل بالفوز على سيراميكا، ليشهد النهائي مواجهة قوية بين خبرة الزمالك وطموحات بيراميدز في الفوز باللقب.