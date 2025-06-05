نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يواصل التصعيد.. سالم: لا رحيل لأي لاعب قبل يوليو والموسم لم ينتهِ بعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن كل التفسيرات القانونية تتعارض مع لوائح اتحاد الكرة المصري، مشيرًا إلى أن الموسم الكروي لم ينتهِ بعد، وأن كأس الرابطة هو جزء لا يتجزأ من نهاية الموسم.

وقال سالم، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك: "أي تفسير قانوني ورد في بيان الزمالك لا يتفق مع قرار اتحاد الكرة بأن الموسم ينتهي مع نهاية كأس مصر، هو تفسير غير منطقي."

وأضاف: "ليس من الطبيعي أن يرحل أي لاعب قبل 1 يوليو، لأن الموسم الكروي لم يُختتم بعد، وهذا ما تؤكده لائحة اتحاد الكرة التي تعتبر كأس الرابطة ضمن السياق الرسمي للموسم".

وأبدى سالم دهشته من سرعة رد اتحاد الكرة في ملف انتهاء الموسم، قائلًا: "أتعجب من سرعة استجابة اتحاد الكرة في هذه القضية، على عكس بطء الاستجابة في قضايا وقرارات سابقة أكثر حساسية".

وشدد المتحدث الرسمي للزمالك على استمرار التصعيد في قضية أحمد سيد "زيزو" والنقاط الثلاث، قائلًا: "سنواصل التصعيد القانوني سواء لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو المحكمة الرياضية الدولية، دفاعًا عن حقوق النادي".

وتابع: "الزمالك لا يسعى إلى التصادم أو التربص بأي طرف، نحن فقط نبحث عن حقوق النادي وفق القوانين واللوائح المنظمة".

وأشار سالم إلى الحالة المعنوية المرتفعة داخل صفوف الفريق استعدادًا لنهائي كأس مصر، موضحًا: "اللاعبون يعيشون حالة من التركيز الشديد، والمعنويات مرتفعة لحصد لقب الكأس، ومجلس الإدارة قام بصرف جزء من المستحقات لتحفيز الفريق قبل المواجهة المنتظرة".