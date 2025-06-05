نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ألمانيا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، بشكل رسمي إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بهدفين مقابل هدف وحيد.

وانطلقت أحداث مباراة منتخب البرتغال ضد ألمانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أهداف مباراة ألمانيا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

افتتح التسجيل فلوريان فيرتز مهاجم منتخب ألمانيا الهدف الأول في شباك البرتغال، بأسيست من كيميتش، في الدقيقة 48 من الشوط الثاني.

وتعادل اللاعب شيكو كونسيساو نجم منتخب البرتغال، في الدقيقة 62 من الشوط الثاني، بتمريرة من زميله روبن دياز.

ونجح في الدقيقة 63 من الشوط الثاني، في تسجيل الهدف الثاني عن طريق كونسيساو لصالح المنتخب البرتغالي، في شباك ألمانيا.

