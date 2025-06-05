منتخب البرتغال يحول تأخره إلى فوز صعب أمام ألمانيا ويتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره المنتخب الألماني، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل بشكل رسمي إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وانطلقت أحداث مباراة منتخب البرتغال ضد ألمانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة ألمانيا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بهدوء نسبي من جانب الفريقين مع وجود استحواذ من المنتخب الألماني.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وسجل في الشوط الثاني من المباراة، فلوريان فيرتز مهاجم منتخب ألمانيا الهدف الأول في شباك البرتغال، بأسيست من كيميتش، وذلك في الدقيقة 48.

وأدرك اللاعب شيكو كونسيساو نجم منتخب البرتغال، هدف التعادل، في الدقيقة 62 من الشوط الثاني، بعد تمريرة من زميله روبن دياز.

ثم في الدقيقة 63 من الشوط الثاني، أضاف كونسيساو الهدف الثاني لصالح المنتخب البرتغالي، في شباك ألمانيا.

وسدد كريم أديمي لاعب منتخب ألمانيا، كرة قوية في الدقيقة 82 من الشوط الثاني، ولكنها ارتطمت بالقائم.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب البرتغال مع الفائز في مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.