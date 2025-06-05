نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجفالي: قريب من العودة.. وأثق في قدرة الزمالك على حصد كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد الجفالي، لاعب نادي الزمالك، أنه يقترب من العودة للملاعب بعد وصوله إلى المرحلة النهائية من البرنامج التأهيلي، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وقال الجفالي في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: "الإصابة كانت عبارة عن مزق في العضلة الخلفية، أعقبه شد في العضلة الأمامية، لكنني الآن في المراحل الأخيرة من التأهيل، وسأكون جاهزًا مع بداية الموسم الجديد".

وأبدى اللاعب الشاب حماسه الشديد للظهور الرسمي الأول بقميص الزمالك، قائلًا: "أنا متشوق جدًا للعب والمشاركة مع الزمالك، هذا النادي الكبير الذي يمتلك قاعدة جماهيرية عظيمة، وكل الأمور تسير بشكل إيجابي استعدادًا للموسم المقبل".

وعن مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر أوضح الجفالي: "الزمالك قادر على الفوز أمام أي منافس، ويملك عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق في كل المباريات، خاصة في المواجهات الحاسمة مثل لقاء بيراميدز المرتقب".

وأضاف: "أثق تمامًا في قدرة الفريق على تحقيق لقب كأس مصر، ونحن نعمل بجدية وتركيز من أجل ذلك".

ووجّه الجفالي رسالة إلى جماهير الزمالك، قال فيها: "أنا سعيد جدًا بدعم الجمهور والرسائل الرائعة التي وصلتني منهم.. رسالتي الحقيقية لهم ستكون في الموسم المقبل، من خلال تقديم أفضل ما لدي والمساهمة في حصد البطولات التي تليق باسم الزمالك".