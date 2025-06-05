الجفالي الغائب الوحيد.. الزمالك كامل العدد أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر داخل نادي الزمالك، كشف جاهزية جميع لاعبي الفريق الأول استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته غدًا الخميس.

الزمالك كامل العدد أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "ستاد المحور" أن المدير الفني أيمن الرمادي قرر ضم جميع لاعبي الفريق إلى معسكر المباراة، باستثناء اللاعب أحمد الجفالي، الذي يعد الغائب الوحيد عن قائمة النهائي.

الجفالي مُصاب منذ فترة بتمزق في العضلة الأمامية، وهذه إصابة مختلفة عن الإصابة التي تعرض لها من قبل بتمزق في العضلة الخلفية