نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. تشيلسي يضم ليام ديلاب من إبسويتش تاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي تشيلسي عن إتمام التعاقد مع الإنجليزي ليام ديلاب قادمًا من إبسويتش تاون، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

تشيلسي يتعاقد مع ليام ديلاب

وذكر البلوز في بيانه عبر موقعه الرسمي، أن ليام ديلاب وقع عقدًا مع تشيلسي لمدة 6 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2031، اليوم الأربعاء بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال الجناح الإنجليزي إلى صفوف البلوز كلفت خزينة النادي 30 مليون يورو.

وانتقل الإنجليزي ليام ديلاب إلى صفوف إبسويتش تاون في صيف 2024 قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر.

وقدم الجناح الإنجليزي البالغ من العمر 22 عامًا موسمًا مميزًا مع إبسويتش تاون في الموسم المنصرم، وخاض 40 مباراة مع الفريق بكافة المسابقات، تمكن من تسجيل 12 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة.

وأجرى ليام ديلاب حوارًا مع الموقع الرسمي لنادي تشيلسي عقب انضمامه إلى الفريق بشكل رسمي، وقال: "أتفهم مكانة هذا النادي، وأرى مساره المزدهر مع هؤلاء اللاعبين ومدربه. سيكون مكانًا رائعًا لأتطور فيه، وآمل أن أحقق إنجازات مذهلة هنا، وأن أساعد النادي على الفوز بمزيد من الألقاب".