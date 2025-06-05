نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة تصعيدية جديدة من الزمالك ضد زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسئولو نادى الزمالك قرروا شكوى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق في لجنة التظلمات التابعة لـ اتحاد الكرة، بعد الخطاب الذى تلقاه النادى بانتهاء عقد اللاعب بمجرد نهاية بطولة كأس مصر المقرر لها غدًا الخميس.

وكشف مصدر بنادي الزمالك لـ "ستاد المحور" أن الإدارة القانونية بنادى الزمالك أعدت مذكرة كاملة، تحتوى على كل المخالفات التي ارتكبها اللاعب خلال سريان عقده مع النادى،فضلًا عن الإجراءات التي تثبت من وجهة نظرهم استمرار عقد اللاعب مع النادى حتى 12 يوليو المقبل.

وتأتى خطوة الزمالك في شكوى اللاعب في لجنة التظلمات،كإجراء قانونى متبع تمهيدًا للتصعيد ضده في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"،في اللجنة المختصة بالنزاعات بين الأندية واللاعبين.