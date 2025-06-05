نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور يكشف موقف مهاجم الأهلي بعد عودته من الدوري التشيكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن محمد ياسر مهاجم الأهلي عاد إلى مصر وأجتمع بمسؤولي الأهلي لمعرفة موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن صفوف الفريق مجددًا، بعد إنتهاء إعارته لنادي تيبليتسه التشيكي.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور، إن محمد ياسر بيمتلك عروض محلية وعروض في التشيك واللاعب كان بيتم متابعته الفترة الماضية من جانب مسؤولي الأهلي لتقييم مستواه.

وأضاف: "ياسر كان موقع على عقود جديدة مع الأهلي قبل ما اعارته تتجدد ولكن العقود لم يتم توثيقها فبالتالي يتبقى للاعب سنة واحدة فقط في عقده".

وأكمل:" اللاعب ذهب للسفارة الأمريكية اليوم مع أحمد رمضان بيكهام واستخرج التأشيرة ولكنه لم يسافر مع البعثة بسبب إن عقده لم ينتهي مع ناديه بعد والأهلي لم يتوصل لحل مع النادي التشيكي حتى الأن لإنهائه بالتراضي".

واستطرد:" هناك اتجاه داخل الأهلي لاستخدام اللاعب في صفقة جديدة بعد العودة من كأس العالم ويخرج على سبيل الإعارة مجددًا ولكن بعد ما يجدد عقده مع الفريق".

واختتم: "اللاعب ينتظر تحديد الأهلي موقفه النهائي لمعرفة مصيره الفترة المقبلة".

