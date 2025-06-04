سيبوني امشي.. عملاق الخليج يطلب التعاقد مع نجم الأهلي في صفقة كبرى| الميركاتو ضرب نار 

الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار الأندية الخليجية الكبرى نحو الدولي المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي السعودي المعار من سوتشي الروسي مع اقتراب نهاية مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الممتدة من 14 يونيو إلى 13 يوليو.

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وبحسب ما كشفه موقع مغربي فإن عطية الله دخل دائرة اهتمام ناديين بارزين في منطقة الخليج حيث تشير التقارير إلى مفاوضات متقدمة بين اللاعب وممثلي الناديين في ظل رغبة متزايدة في ضمه بمجرد انتهاء ارتباطه مع الأهلي وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس من مسيرة اللاعب، إذ يسعى عطية الله إلى اتخاذ قرار مصيري يضمن له الاستقرار واللعب في بيئة تنافسية، وسط عروض وصفت بـالجادة من أندية تطمح إلى تعزيز صفوفها بلاعبين يمتلكون تجربة دولية ومرونة تكتيكية، كما هو حال اللاعب المغربي.

نهاية مشوار الأهلي تفتح الباب للقرار الحاسم

كان عطية الله قد انضم إلى الأهلي السعودي في بداية الموسم الحالي قادمًا من نادي سوتشي الروسي بعقد إعارة يمتد لموسم واحد، متضمناً خيار الشراء النهائي، الا أن مصادر إعلامية أفريقية أكدت أن إدارة الأهلي لا تنوي تفعيل بند الشراء في ظل سعيها لإعادة هيكلة الفريق واستكشاف خيارات جديدة في سوق الانتقالات.