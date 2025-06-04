نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام إنبي في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

أشرف نصار: هدفنا حصد لقب كأس عاصمة مصر

وقال اللواء أشرف نصار في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "الموسم المقبل سيكون صعب للغاية بسبب زيادة عدد الأندية وكثرة التوقفات الدولية، بالإضافة إلى مشاركة المنتخب الوطني في أمم إفريقيا".

وأضاف: "الفوز على إنبي في كأس عاصمة مصر غير مطمئن لأن نادي إنبي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، ومباراة الإياب ستكون صعبة للغاية".

وتابع رئيس نادي البنك الأهلي: "نعاني من ضغط المباريات رغم الصيام ومناسبة عيد العيد وأتمنى فوز البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر".

وشدد: "رابطة الأندية أقرت نظام الذهاب والعودة بعد انطلاق مسابقة كأس عاصمة مصر".

وأكد: "ملف العروض والتعاقدات مغلق بشكل مؤقت لحين الانتهاء من كأس عاصمة مصر يوم ١٢ يونيو".

وواصل: "طارق مصطفى بصماته واضحة على اللاعبين ونتائج الفريق في الموسم الجاري".

وأردف: "نركز في الموسم المقبل بشكل كبير على المشاركة في بطولات إفريقيا".

رئيس البنك الأهلي: علي معلول خارج حساباتنا

وشدد: "علي معلول خارج حسابات البنك الأهلي والحديث عن ضم أي لاعب سيكون بالتنسيق مع طارق مصطفى المدير الفني للفريق".

واختتم: "هدفنا حصد لقب كأس عاصمة مصر هذا الموسم".