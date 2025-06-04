نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يرد على تصعيد الزمالك في أزمة زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على دراية باللوائح المتبعة في الاتحاد المصري، والمنظمة لموعد فتح باب القيد، والمسابقات الرسمية والتي يتم على أساسها تحديد مواعيد سوق الانتقالات.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور:"اتحاد الكرة لم يجامل الأهلي في قيد زيزو ولسنا طرفا في هذه الأزمة، زيزو لاعب مثل أي لاعب عقده ينتهي مع ناديه ويرفض التجديد، وإذا حصل الأهلي على توقيعه من حقه قيده بداية من يوم الجمعة المقبل".

وتابع المصدر:"من حق الزمالك اللجوء إلى الاتحاد الدولي أو المحكمة الرياضية الدولية، للشكوى لكننا على ثقة بموقفنا والتزامنا باللوائح المعتمدة من فيفا".