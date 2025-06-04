نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا نملك خيارات.. رينارد يتحدث عن مواجهة السعودية والبحرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول، أن فريقه يخوض المرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، معترفًا بأن البداية لم تكن مثالية وأن الأخضر يدخل الآن مرحلة «لا تحتمل التفريط».

وقال رينارد في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم قبيل مواجهة البحرين: «ما زالت لدينا مباراتان في التصفيات، وهما في غاية الأهمية. مباريات المجموعة غدًا كلها مؤثرة ويجب أن نكون مركزين ومصممين لتحقيق النقاط».

وأضاف: «الإعداد للمباراة جيد، وروح الفريق تغيرت، وجميع اللاعبين أظهروا التصميم والتركيز لتقديم أداء مميز». وتابع: «نحن في المركز الثالث حاليًا، وهذا يُشير إلى بداية لم تكن جيدة، لكن ندرك تمامًا مسؤوليتنا وأهمية التأهل إلى كأس العالم».

ورد رينارد على استفسار حول أنباء عن انسحاب منتخب الأردن من مباراة ودية، قائلًا: «لم تحصلوا على المعلومة الدقيقة، لقد خضنا ثلاثة أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة، وكانت مناورة فنية شارك فيها جميع اللاعبين. مدرب الأردن صديقي، وهذه لم تكن مباراة رسمية بل تمرين مشترك».

وفي حديثه عن المنتخب البحريني، قال رينارد: «أحترمهم كثيرًا، منتخب قوي وعنيد، وفاز بكأس الخليج، ولديهم إصرار دائم. سبق أن واجهتهم 3 مرات في كأس الخليج، لكنها أول مرة نلتقي في التصفيات، وهي مباراة مختلفة تمامًا».

وعن إدارة التحضير الذهني قبيل المباراة، خصوصًا في ظل معرفة نتيجة لقاء اليابان وأستراليا قبل صافرة البداية، أوضح المدرب الفرنسي: «أعتقد أننا محظوظون أننا سنعرف نتيجة المباراة، وهذا أمر مهم جدًا نفسيًا. سيساعدني ذلك في تحديد الرسالة الأخيرة التي سأوجهها للاعبين».

واستطرد: «لا نملك خيارات كثيرة، يجب أن نحقق النقاط الست، ومباراتا إندونيسيا والصين ستكونان مؤثرتين أيضًا».

وشدد رينارد على أهمية إدارة الأحمال التدريبية بدقة، وقال: «نحن في نهاية موسم طويل ومرهق، وعدد من لاعبينا توجوا ببطولات، مثل لاعبي الاتحاد والأهلي، وهم في وضعية نفسية جيدة، وهذه نقطة إيجابية».