الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد شريف إكرامي واحدًا من أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، حيث جمع بين الموهبة والاحترافية والالتزام طوال مسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات. ولد شريف في 10 يوليو 1983 بالقاهرة، مصر، ويبلغ طوله 1.91 متر، ويشغل مركز حارس المرمى في نادي بيراميدز المصري، ويحمل القميص رقم 22.

أدهشت الجميع بحجمها.. ثروة شريف اكرامي لاعب بيراميدز جننت المصريين.. فاقت التوقعات بمراحل !!

انطلق شريف إكرامي في عالم كرة القدم مع النادي الأهلي في موسم 2003-2004، حيث بدأ يتدرج في صفوف الفريق الأول ويثبت وجوده كحارس مرمى واعد. في عام 2005، خاض تجربة احترافية مهمة بالانتقال إلى نادي فينورد الهولندي، حيث اكتسب خبرة اللعب في الدوريات الأوروبية كما قضى فترة إعارة قصيرة إلى نادي أنقرة غوجو التركي في 2008، رغم أنه لم يشارك في مباريات رسمية هناك.

عاد إكرامي إلى مصر في 2009 للانضمام إلى نادي الجونة، وشارك معهم في 8 مباريات، قبل أن يعود إلى النادي الأهلي عام 2010 ليصبح الحارس الأساسي للفريق. مع الأهلي، حصد شريف العديد من البطولات المحلية والقارية، حيث كان أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق حتى عام 2020.

في 2020، انتقل شريف إلى نادي بيراميدز، حيث يواصل تألقه وخبرته في حراسة المرمى حتى الآن.

المسيرة الدولية وثروته

على المستوى الدولي، كان شريف إكرامي جزءًا من المنتخب المصري في عدة بطولات، ومن أبرز مشاركاته كانت في كأس العالم للشباب عام 2003، حيث أظهر مهاراته الحارسية وقدم أداءً مميزًا.

تُقدّر ثروة شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز والمنتخب المصري السابق، بحوالي 10 ملايين دولار أمريكي، وفقًا لتقديرات الخبراء تأتي هذه الثروة نتيجة لمسيرته الاحترافية الطويلة والمتميزة في كرة القدم، حيث لعب لأندية مرموقة مثل النادي الأهلي ونادي فينورد الهولندي، بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب المصري في عدة بطولات دولية.

على الرغم من عدم وجود تقديرات دقيقة لثروته، إلا أن دخله السنوي من عقود الاحتراف والإعلانات والعروض التجارية يُساهم بشكل كبير في تكوين هذه الثروة يُعتبر شريف إكرامي من أبرز حراس المرمى في تاريخ كرة القدم المصرية، وقد أسهمت إنجازاته الرياضية في تعزيز مكانته المالية والشخصية.

الحياة الشخصية والجانب الإنساني

شريف إكرامي هو نجل الحارس الأسطوري إكرامي الشحات، مما جعله ينشأ في بيئة كروية متخصصة. تزوج من حبيبة، ابنة الكابتن طارق سليم أحد رموز النادي الأهلي، مما يعكس ارتباطه العميق بعائلة الكرة المصرية.

يُعرف شريف بالتزامه الديني وأخلاقه الرفيعة، التي يحرص على إظهارها في حياته المهنية والشخصية كما أنه نشط على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشارك متابعيه بلحظات من حياته الرياضية والعائلية، بالإضافة إلى دعمه المستمر للمبادرات الخيرية والإنسانية.