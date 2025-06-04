نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قراركم خاطئ ونحمّلكم المسؤولية.. رد ناري من الزمالك على خطاب اتحاد الكرة بشأن زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في رد فعل سريع من نادي الزمالك بعد الخطاب الوارد إلى النادي اليوم الأربعاء من الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتضمن رد الاتحاد بشأن تاريخ نهاية عقد اللاعب أحمد مصطفى سيد "زيزو".

حدد نادي الزمالك الرد في عدة نقاط مفصلية وحاسمة حتى لا يُهدر حق النادي، لا سيما وأن اللوائح واضحة، سواء على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك عقد اللاعب مع الزمالك.

وأكد الزمالك في خطابه بأن عقد اللاعب (زيزو) مازال مستمرًا مع النادي، وينتهي بتاريخ 1/7/2025، تاريخ آخر قسط مستحق بعقده مع النادي، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال انتقال اللاعب إلى أي نادٍ آخر قبل نهاية عقده، فضلًا عن تمسك النادي بالموعد الرسمي المُعلن من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA (أعلى جهة رياضية لكرة القدم في العالم) بانتهاء الموسم الرياضي بمصر بتاريخ 30/6/2025، وهو الأمر الذي لا يحق معه للاعب الانتقال إلى أي نادٍ آخر خلال سريان الموسم الرياضي الحالي وسريان عقده مع النادي نهائيًا، حتى إذا تم فتح فترة القيد الاستثنائية لأي نادٍ آخر قبل نهاية عقد اللاعب مع النادي.

كما أن الزمالك أوضح أيضًا بأن لائحة المسابقات لم تقصر نهاية الموسم الرياضي على المسابقات التي ينظمها الاتحاد فقط، على النحو الوارد في رد الاتحاد – مما يُعد مخالفة للائحة المسابقات – بل جاء بنص اللائحة نصًا بأن الموسم ينتهي بنهاية آخر مباراة تنظمها الرابطة (سواء كانت في كأس الرابطة أو دوري Nile للمحترفين)، ومن ثم فإن ما ورد بخطاب الاتحاد فيما يتعلق بنهاية الموسم بآخر مباراة ينظمها الاتحاد يُشكّل خطأ ومخالفة لصريح نص اللائحة.

وحمل رد الزمالك التأكيد بتحمل اتحاد الكرة كامل المسؤولية لمخالفة لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومخالفة لائحة المسابقات للموسم الحالي وعقد اللاعب، وكذلك تحمل اتحاد الكرة لكامل الأضرار التي تُصيب نادي الزمالك جراء تلك المخالفات، مع تحمّل الاتحاد المسؤولية القانونية عن تلك المغالطات التي شابت الخطاب الوارد للزمالك اليوم.