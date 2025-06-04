رونالدو يقود تشكيل البرتغال الرسمي أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره المنتخب الألماني مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 يونيو الجاري في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة البرتغال ضد ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة منتخب البرتغال ضد المانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية مساء اليوم الأربعاء، 4 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب أليانز أرينا.

تشكيل البرتغال الرسمي أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمي: دييجو كوستا.

خط الدفاع: نيفيز، روين دياز، إيناسيو، نونو مينديز.

خط الوسط: برناردو سيلفا، فيرنانديز، روبن نيفيز.

في الهجوم: فرانسيسكو، نيتو، كريستيانو رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد ألمانيا في دوري الأمم المتحدة

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وستنقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة beIN Sports 1HD.