عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي أمام البرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الألماني يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره المنتخب البرتغالي في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة البرتغال ضد ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة منتخب البرتغال ضد المانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية مساء اليوم الأربعاء، 4 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب أليانز أرينا.

تشكيل ألمانيا الرسمي أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: روبن كوخ، تاه، كيميتش، ميتلشتيت.

خط الوسط: ولتيماد، بافلوفيتش، أنطون.

في الهجوم: جوريتسكا، ساني، فلوريان فيرتز.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد ألمانيا في دوري الأمم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وستنقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة beIN Sports 1HD، بصوت المُعلق العماني خليل البلوشي.