نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل. تفاصيل صفقة مودريتش مع ميلان.. القيمة المالية ومدة العقد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل إيه سي ميلان الإيطالي لاتفاق مبدئي مع الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش، للانضمام إلى صفوف الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ميلان يتوصل لاتفاق مبدئي مع مودريتش

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "فوتبول إيطاليا"، فإن ميلان دخل في مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية مع مودريتش لتدعيم صفوف الفريق، بناءًا على رغبة المدرب الجديد ماسيمليانو أليجري.

وأفادت التقارير، أن ميلان نجح خلال الساعات الماضية في التوصل إلى اتفاق شفوي مع الأسطورة الكرواتية على الانتقال إلى صفوف الفريق، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريقه السابق ريال مدريد، لتدعيم مركز خط الوسط في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يوقع الأسطورة الكرواتية عقدًا مع إيه سي ميلان خلال الأيام القادمة لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لعام إضافي، على أن يتقاضى راتبًا سنويًا يُقدّر بنحو 3،5 مليون يورو.

وكان قد أعلن ريال مدريد منذ أيام قليلة عن رحيل لوكا مودريتش عن الفريق، بعد نهاية عقده مع الملكي بنهاية الموسم المنصرم.

وخاض النجم الكرواتي البالغ من العمر 39 عامًا، 55 مباراة مع النادي الملكي خلال الموسم الماضي، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة.

