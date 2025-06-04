الأهلي يتوجه لاستاد القاهرة للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التوافد على مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لبدء رحلة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويترأس بعثة الأهلي المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، بعدما تعذر سفر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، لظروف صحية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

وينطلق معسكر الأهلي بأمريكا بدءًا من الوصول، ويتخلله إقامة مباراة ودية يوم 8 يونيو الجاري أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023، قبل أن يتم تغيير نظام البطولة لتضم 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.